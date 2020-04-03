В России нашли способ развивать 5G

Идеей поделилась Минкомсвязь. Ведомство предложило передать под сети пятого поколения частоты 694–790 МГц. До сих пор их использовали телевещатели. В Минкомсвязи отметили, что из-за перехода от аналогового вещания к цифровому этот «ресурс фактически исключён из экономического оборота».

Проблема в том, что для использования указанных частот операторам необходимо получить согласие телевещателей. При этом замглавы Минкомсвязи признал, что последние пока не готовы поделиться ресурсом. Он отметил, что «для начала им (прим. телевещателям) надо обсудить этот вопрос друг с другом и на правительственной комиссии по телерадиовещанию», — сказал он.

У идеи есть ещё один недостаток. При удачном стечении обстоятельств операторы смогут претендовать на частоты 703–733 МГц и 758–788 МГц. А из-за небольшого размера полосы в расчёте на одного оператора не получится достичь максимальных скоростей передачи данных в сетях 5G.