В России нашли способ резко улучшить долговечность оружия

Поскольку разработка увеличивает срок эксплуатации оружия, то она и повышает надёжность его работы. К сожалению, подробностей о новой технологии «Ростех» не рассказал. Известно только, что она связана с изменением конструкции затвора. Сообщается, что инженеры смогли зафиксировать его расположение в коробке автоматики и устранить случайные удары затвора во время работы оружия.

Технологию уже использовали при изготовлении снайперских винтовок и автоматов. Их испытали в различных условиях: при запылении, под дождём, при низких температурах. Оружие успешно выдержало испытания.

В «Ростехе» сообщают, что технология не требует существенных затрат и довольна проста в конструктивном исполнении.