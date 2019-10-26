В России нашли способ сделать холодильники надёжнее

Отечественный материал состоит из 97% соединения AlMgB14 (алюминий-магний-бор) и 3% примесей. Твердость его равна 32 ГПа. Авторы работы рассказали, что у AlMgB14 есть уникальное свойство — самосмазываемость. Коэффициент трения у материала меньше, чем у тефлона в два раза.

По сути, российские учёные повторили разработку американских коллег. Теперь им предстоит проверить механические свойства материала, уменьшить его пористость.

Применять новинку можно во многих отраслях: машиностроении, авиастроении, производстве бытовой техники и других. Холодильники из материала, например, станут не только более износостойкими, но и энергоэффективными.