В России нашли способ создать противогрибковые лекарства без побочных эффектов

Многие лекарства основаны на механизме подавления активности рибосом, молекулярных машин, производящих жизненно важные компоненты для клеток. Поскольку рибосомы людей и грибков схожи, противогрибковые лекарства могут вызывать побочные эффекты.

Российские же учёные смогли определить уникальные для грибков Candida albicans участки рибосом. Этот патоген вызывает поражение кожных покровов и внутренние инфекции, в том числе кандидоз.

«Нам удалось визуализировать структурную перестройку рибосомы при связывании с препаратом циклогексимидом. Мы обнаружили, что при взаимодействии с рибосомой грибка молекула циклогексимида принимает другую конформацию, не проникая так глубоко, как у человеческой рибосомы», — рассказал ведущий автор исследования.

Это открытие позволит создать новые более безопасные препараты.