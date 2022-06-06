В России нашли способ создать противогрибковые лекарства без побочных эффектов

В России нашли способ создать противогрибковые лекарства без побочных эффектовВ частности от кандидоза
Многие лекарства основаны на механизме подавления активности рибосом, молекулярных машин, производящих жизненно важные компоненты для клеток. Поскольку рибосомы людей и грибков схожи, противогрибковые лекарства могут вызывать побочные эффекты.
Российские же учёные смогли определить уникальные для грибков Candida albicans участки рибосом. Этот патоген вызывает поражение кожных покровов и внутренние инфекции, в том числе кандидоз.
«Нам удалось визуализировать структурную перестройку рибосомы при связывании с препаратом циклогексимидом. Мы обнаружили, что при взаимодействии с рибосомой грибка молекула циклогексимида принимает другую конформацию, не проникая так глубоко, как у человеческой рибосомы», — рассказал ведущий автор исследования.
Это открытие позволит создать новые более безопасные препараты.