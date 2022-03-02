В России нашли способ создавать более надёжные отечественные самолёты

Учёные из Московского авиационного института (МАИ) сейчас совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведут работу над созданием единой программной среды для весового проектирования самолётов, то есть весовой платформы. В этом им помогают методы математического моделирования.

Благодаря новой платформе удастся уменьшить количество ошибок при проектировании техники и повысить её надёжность. Сейчас же для решения разных задач в области весового проектирования, контроля, анализа изделий для самолётов применяются различные программы.