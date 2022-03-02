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В России нашли способ создавать более надёжные отечественные самолёты

Об этом пишет портал «Научная Россия»
Благодаря математическому моделированию учёные из Московского авиационного института создают единую программную среду, которая поможет быстрее разрабатывать образцы самолётов и в целом повысит качество авиатехники. Подробнее о научном проекте - в статье.
В России нашли способ создавать более надёжные отечественные самолёты

Учёные из Московского авиационного института (МАИ) сейчас совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведут работу над созданием единой программной среды для весового проектирования самолётов, то есть весовой платформы. В этом им помогают методы математического моделирования.

Благодаря новой платформе удастся уменьшить количество ошибок при проектировании техники и повысить её надёжность. Сейчас же для решения разных задач в области весового проектирования, контроля, анализа изделий для самолётов применяются различные программы.

В России нашли способ создавать более надёжные отечественные самолёты

Кроме того, специалисты работают над возможностью прогнозирования поломок самолётов. В частности, выхода из строя их топливной системы. Новая программа будут анализировать данные с датчиков самолёта и оценивать вероятность поломки.

Первый этап исследования уже завершён. На втором эксперты планируют внедрить свою разработку в самолёты компании «Волга-Днепр» и запустить обучение работе с этой системой для работников авиакомпаний, учащихся Московского авиационного института.

Источник: Научная Россия
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