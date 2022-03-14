В России нашли способ уменьшить количество ДТП из-за гололёда

Эти покрытие сделаны на основе полиуретана и композитов из щебня. Получилась шероховатая поверхность, которую можно разместить на аварийно опасных участках.

«Чтобы снизить скользкость дорог, сейчас создают покрытия на основе эпоксидных смол или полиуретанов объёмного отверждения. Мы впервые предложили применять полиуретаны плёночного отверждения. Кроме того, их можно использовать в качестве фрикционных материалов для обеспечения безопасности движения грузовых и специальных автомобилей», — пояснили учёные. Технологию уже проверили и она готова к внедрению.

Разработчики установили опытные участки с дорожными покрытиями в Саратовской области и провели экспериментальные работы в ФАУ «РОСДОРНИИ».