В России нашли способ втрое увеличить ёмкость литий-ионных батарей

Разработка принадлежит учёным Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ МИСиС) и их зарубежным коллегам. Кратко об этом пишет «РИА Новости».

Учёные рассказали, что ёмкость литий-ионных батарей ограничена свойствами графита. Он выступает в изделиях в качестве основного анодного материала. Исследователи же получили новый материал для анодов. По словам учёным, он обеспечивает ёмкость втрое выше, чем у существующих на рынке батарей. Также материал позволяет увеличить число циклов зарядки-разрядки в 5 раз.

В будущем учёные продолжат поиски более эффективных составов аккумуляторных электродов.