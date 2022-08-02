В России нашли способ вычислить пьяного сотрудника по клавиатуре

Сообщается, что в основе сервиса лежит алгоритм, который анализирует данные о пользователях корпоративных устройств и учится отличать их друг от друга. Программа может заметить у сотрудника признаки выгорания, определить его состояние и сообщить, если он пьян или находится под действием наркотиков.

«В процессе разработки командой было изучено влияние алкоголя, усталости и других состояний на характеристики клавиатурного почерка. Например, одна бутылка пива крепостью 4,5 градусов увеличивает время реакции на 3-5%, а количество опечаток — на 3-7%», — рассказали разработчики.

Отмечается, что сервис идентифицирует автора конкретного текста, даже если он воспользовался компьютером коллеги.