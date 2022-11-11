В России нашли способ выращивать кожу

В России нашли способ выращивать кожуСоздана математическая модель для этого
Учёные Пермского Политеха разработали математическую модель для выращивания кожи. Она учитывает индивидуальные особенности строения клеток человеческого тела.
«Разработанная нами математическая модель решает задачи при разработке скаффолдов. Скаффолды — временные "каркасы" для восстановления тканей, которые потом рассасываются. Например, случился сложный перелом, который может неправильно зарасти или вообще не восстановиться. Обращаются к специалистам в области тканевой инженерии с такой проблемой. Эти специалисты подготавливают скаффолд с применением 3D-печати из биоразлагаемого материала. Затем систему заполняют клетками костной ткани и помещают в питательную среду, где клетки начинают интенсивно расти по "каркасам". Стоит отметить, что данную систему разрабатывают по подобию переломленного участка. Таким образом выращивают костную ткань и вживляют её на место перелома», — пояснил один из учёных.
Исследователи также отметили, что полученная модель универсальна. Её можно легко адаптировать под решение других задач.