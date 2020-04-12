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В России нашли способ защитить космонавтов от радиации силовым полем
Запатентовали некое устройство
В России нашли способ защитить космонавтов от радиации силовым полем. По крайней мере, об этом говорится в патенте Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева.
Описание изобретения приводит издание «РИА Новости». Речь идёт о приборе и методах, которые можно использовать для защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения при космических полётах. Кроме того, их можно применять для получения электроэнергии на борту космического аппарата, а также для управления параметрами электростатического и магнитного полей.
К сожалению, подробного описания работы устройства не приводится. «РИА Новости» также пишет, что эксперты предлагают для защиты от космического излучения окружать космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и другие способы.