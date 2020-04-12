В России нашли способ защитить космонавтов от радиации силовым полем

Описание изобретения приводит издание «РИА Новости». Речь идёт о приборе и методах, которые можно использовать для защиты экипажа и оборудования от ионизирующего излучения при космических полётах. Кроме того, их можно применять для получения электроэнергии на борту космического аппарата, а также для управления параметрами электростатического и магнитного полей.

К сожалению, подробного описания работы устройства не приводится. «РИА Новости» также пишет, что эксперты предлагают для защиты от космического излучения окружать космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и другие способы.