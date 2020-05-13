В России нашли способы голосовать во время пандемии

Об этом пишет издание «Проект». Источники сообщили, что законопроект предусматривает голосование на выборах разных уровней в дистанционной форме. Документ должны внести на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни. Это должны сделать депутаты от «Единой России».

Сообщается, что новые поправки позволят Центризбиркому вводить механизмы голосования в условиях карантина. Среди этих механизмов перечислены: голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Также, по информации журналистов, закон может позволить проводить голосование досрочно на выборах в Думу и президента.

Новые формы голосования могут быть применены, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому времени не эпидемия не пойдёт на спад.