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В России нашли способы голосовать во время пандемии

Например, по почте или через электронную форму
В России нашли способы голосовать во время пандемии. По информации журналистов, администрация президента уже подготовила соответствующий законопроект.

Об этом пишет издание «Проект». Источники сообщили, что законопроект предусматривает голосование на выборах разных уровней в дистанционной форме. Документ должны внести на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни. Это должны сделать депутаты от «Единой России».

Сообщается, что новые поправки позволят Центризбиркому вводить механизмы голосования в условиях карантина. Среди этих механизмов перечислены: голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Также, по информации журналистов, закон может позволить проводить голосование досрочно на выборах в Думу и президента.

Новые формы голосования могут быть применены, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому времени не эпидемия не пойдёт на спад.

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