В России нашли «танк ядерного апокалипсиса» для защиты высшего руководства СССР

«Ладога» должен был стать командно-штабной машиной для высшего военно-политического руководства СССР. По этой причине танк ещё называли «тяжёлым лимузином». Это сверхзащищённая машина, способная уцелеть от оружия массового поражения. Весит она 42 тонны. Рассчитан один танк на 6 человек.

«Ладога» оснащена фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами воздуха, кондиционером, системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами мониторинга внешней среды.

Первую машину создали в начале восьмидесятых на базе шасси танка Т-80. Двигатель «Ладоги» может автоматически проводить очистку от радиоактивной пыли. Двигаться танк способен со скоростью до 70 километров в час, запас хода — 350 километров.

Испытания машины проходили в Чернобыле в 1986 году.