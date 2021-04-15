В России нашли уникальный способ извлекать редкие металлы из смартфонов

Как отмечает Naked Science, к 2020 году в мире насчитывается 53,6 млн тонн электронных отходов. Их количество, конечно, только растёт.

Исследовательница рассказала, что в настоящее средний срок службы мобильных телефонов и компьютеров составляет около двух и шести лет. Эти устройства в итоге загрязняют окружающую среду. Поэтому было бы правильно использовать их повторно.

В электронных отходах есть множество редких и дорогостоящих металлов, в том числе, индий, золото, церий и эрбий. Индием и оловом покрывают экраны.

«Мы выщелачиваем металлы в раствор, который нужно довести до необходимого уровня pH. Микроскопические водоросли Chlorella Vulgaris, Chlorella Sorokiniana, Chlorella Spirulina и Scenedesmus sp. поглощают их из экранов и мониторов. Затем мы сжигаем водоросли, а металлы остаются в зольном остатке. Сейчас мы "обучаем" водоросли "избирательно" извлекать редкие металлы», — объяснила исследовательница.