В России нашли жилище из костей мамонта

Стоянку с загадочным костяными сооружениями назвали Костенки-11. По словам учёных, она представляет собой редкий пример того, как палеолитические охотники-собиратели жили в очень суровых условиях.

Что интересно, за последние полвека исследователи нашли более 80 подобных загадочных структур из костей мамонтов и других животных. В основном, они находились на территории России и Украины.

Исследователи вычислили возраст костей в Воронежской области и составили полную картину того, как выглядели предположительные жилища древних людей. Свидетельством того, что жилища были временными стал тот факт, что они располагались рядом с горячими ключами или другими постоянными источниками жидкой воды в зимнее время.