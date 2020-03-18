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В России нашли жилище из костей мамонта
В нём временно пережидали холода древние охотники
В России рядом с деревней Костенки в Воронежской области нашли жилище из костей мамонта. Как оказалось, в таких постройках древние охотники жили временно.
Стоянку с загадочным костяными сооружениями назвали Костенки-11. По словам учёных, она представляет собой редкий пример того, как палеолитические охотники-собиратели жили в очень суровых условиях.
Что интересно, за последние полвека исследователи нашли более 80 подобных загадочных структур из костей мамонтов и других животных. В основном, они находились на территории России и Украины.
Исследователи вычислили возраст костей в Воронежской области и составили полную картину того, как выглядели предположительные жилища древних людей. Свидетельством того, что жилища были временными стал тот факт, что они располагались рядом с горячими ключами или другими постоянными источниками жидкой воды в зимнее время.