В России научат искусственный интеллект мыслить абстрактно и «сознательно»Этот подход предложили учёные из Тюменского государственного университета
Сейчас искусственный интеллект способен выполнять множество задач: ставить диагнозы по результатам анализов, выносить судебные решения и пр. Однако при этом система использует только определённый набор образцов и не способна дополнить его новыми или пересмотреть свой ответ. Это значит, что принятое решение может оказаться неверным. Для того чтобы риск ошибиться был минимален, исследователи из Тюменского государственного университета предложили использовать новый метод. Он заключается в том, чтобы обучить ИИ при помощи результатов исследований из разных научных областей: математики, физики, психологии и пр.
По словам одного из учёных Луи Вервурта, главное, чтобы система была способна использовать различные «теории» или «мировоззрения». Это позволит искусственному интеллекту оценивать ситуацию с разных точек зрения и создавать новые законы, которые применимы для конкретной научной сферы.
Ещё ИИ будет обучаться абстрактному мышлению и этическому поведению. Благодаря этим знаниям машина сможет самостоятельно придумывать законы и правила.
Учёные из ТюмГУ считают, что их концепция будет основной при разработке систем ИИ нового поколения.