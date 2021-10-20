В России научат искусственный интеллект мыслить абстрактно и «сознательно»

По словам одного из учёных Луи Вервурта, главное, чтобы система была способна использовать различные «теории» или «мировоззрения». Это позволит искусственному интеллекту оценивать ситуацию с разных точек зрения и создавать новые законы, которые применимы для конкретной научной сферы.

Ещё ИИ будет обучаться абстрактному мышлению и этическому поведению. Благодаря этим знаниям машина сможет самостоятельно придумывать законы и правила.

Учёные из ТюмГУ считают, что их концепция будет основной при разработке систем ИИ нового поколения.