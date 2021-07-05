В России научили роботов действовать организованным отрядом

Наука и технологии
Сегодня в 16:08
В России научили роботов действовать организованным отрядомРоботы двигаются как животные в стае
Учёные Ярославского государственного технического университета разработали технологию для управления группами роботов. Она имитирует рой и может использоваться при сборе урожая, ликвидации разливов нефти, уборки больших помещений и т.д.
Управление группой роботов сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В больших помещениях каждый из них должен постоянно обходить различные препятствия, а это может приводить к нарушению движения группы — какие-то роботы могут отстать и потеряться.
Чтобы решить эту проблему, учёные создали алгоритм на базе поведения животных в рою. Роботы могут одновременно держаться в группе и следовать за целью, а также ориентироваться на движение «соплеменников». Кроме того, технология позволяет роботам опираться на внешние признаки при выполнение задачи. Например, на влажность пола при уборке.