В России научили роботов действовать организованным отрядом

Управление группой роботов сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В больших помещениях каждый из них должен постоянно обходить различные препятствия, а это может приводить к нарушению движения группы — какие-то роботы могут отстать и потеряться.

Чтобы решить эту проблему, учёные создали алгоритм на базе поведения животных в рою. Роботы могут одновременно держаться в группе и следовать за целью, а также ориентироваться на движение «соплеменников». Кроме того, технология позволяет роботам опираться на внешние признаки при выполнение задачи. Например, на влажность пола при уборке.