В России научились чинить нефтепроводы при помощи нейросетей

Трубопроводы для нефти и газа состоят из многочисленных частей. Во время эксплуатации они изнашиваются и могут ломаться. Соответственно, задача специалистов вовремя отслеживать возможные поломки. При ремонте же для спайки частей используются технологии индукционного нагрева (то есть бесконтактного нагрева трубопровода током). Этот процесс хотят в будущем автоматизировать, но его необходимо контролировать, измеряя температуру рядом с соединениями элементов.

Новый комплекс, разработанный учёными, сможет снимать показания приборов в режиме реального времени, чтобы контролировать процесс ремонта. Он позволит снизить погрешности, которые обязательно образуются при ручном измерении.

Конечно, нейросетям сначала нужно обучиться. После этого они смогут корректировать ремонтные работы в режиме реального времени.