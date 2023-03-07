В России научились генерировать компьютерные голоса для роботов-операторов колл-центров

Сервис называется Brand Voice Call Center. Он синтезирует речь по одной фразе. По одному аудиошаблону программа может сгенерировать сотни других реплик. При этом робот даже сможет обращаться к собеседнику.

Утверждается, что сгенерированная речь звучит естественно. В качестве образцов для программы можно использовать записи реальных разговоров операторов колл-центров. Клиенты сервиса должны будут платить только за запросы.