В России научились использовать паутину для зашивания ран

Если быть точнее, материал состоит из двух компонентов: шелка паука и флуоресцентных углеродных точек. Последние позволяют в режиме реального времени отслеживать процесс заживления после зашивания ран. Материал способен ускорять регенерацию и даже находить патогены, провоцирующие различные заболевания.

Дело в том, что наночастицы начинают светиться менее ярко, если сталкиваются с патогеном. Обычно, если материал облучают синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами свечение прекращается. Ещё врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции при помощи светового теста. Если материал сохраняет флуоресцентные способности, всё в порядке, если нет — скорее всего, в тканях воспалительный процесс.