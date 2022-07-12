В России научились использовать паутину для зашивания ран

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В России научились использовать паутину для зашивания ранОна ещё и заживляет их
Учёные из ИТМО разработали из шёлка паука материал для хирургических нитей. Он способен не только скреплять ткани, но и ускорять их заживление.
Если быть точнее, материал состоит из двух компонентов: шелка паука и флуоресцентных углеродных точек. Последние позволяют в режиме реального времени отслеживать процесс заживления после зашивания ран. Материал способен ускорять регенерацию и даже находить патогены, провоцирующие различные заболевания.
Дело в том, что наночастицы начинают светиться менее ярко, если сталкиваются с патогеном. Обычно, если материал облучают синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами свечение прекращается. Ещё врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции при помощи светового теста. Если материал сохраняет флуоресцентные способности, всё в порядке, если нет — скорее всего, в тканях воспалительный процесс.