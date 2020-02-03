В России научились извлекать полезные спирты из сточных вод

Выделять полезные спирты и эфиры из сточных вод позволяют новые мембраны. Они также могут быть полезны для разделения нефтяных и попутных газов.

В пресс-релизе учёных указано, что нефтехимические и фармацевтические производства используют очень много воды для работы. В неё попадают различные спирты, эфиры и прочие вещества органического происхождения, содержащие в себе кислород. Эту воду владельцы производств, как правило, обрабатывают микробами, которые просто разрушают всю органику. Хотя её можно было бы использовать повторно.

Новая мембрана учёных для выделения указанных веществ оказалась примерно в три раза эффективнее, чем её промышленные аналоги.