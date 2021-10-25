В России научились определять купивших сертификаты о прививке при поступлении в больницу

В России научились определять купивших сертификаты о прививке при поступлении в больницуТак заявили в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Гинцбург сказал прессе, что около 80% граждан, которые сообщили, что привились «Спутником V», но при этом заболели в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации. Директор центра ссылается на «данные».
Гинцбург отметил, что уже существует возможность проверить, прививался человек «Спутником V» или нет. Есть специальный анализ на наличие маркеров препарата. По словам Гинцбурга, врачи уже увидели, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев.
Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других