В России научились определять купивших сертификаты о прививке при поступлении в больницу

Гинцбург сказал прессе, что около 80% граждан, которые сообщили, что привились «Спутником V», но при этом заболели в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации. Директор центра ссылается на «данные».

Гинцбург отметил, что уже существует возможность проверить, прививался человек «Спутником V» или нет. Есть специальный анализ на наличие маркеров препарата. По словам Гинцбурга, врачи уже увидели, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев.