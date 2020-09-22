В России научились печатать невидимые глазу изображения

Невидимые невооружённым глазом изображения состоят из организованных наноструктур высокого разрешения. Для разработки учёные создали специальные коллоидные чернила на основе наноразмерных частиц целлюлозы. Они могут особым образом располагаться на поверхности.

В итоге возникают оптические эффекты, которые можно наблюдать в поляризованном свете. Благодаря этому рисунок можно увидеть через экран смартфона.

«Это достигается программированием наночастиц в растворе, когда мы заранее придаём им свойства, зная их заряд, ионную силу, характеристики растворов и какие показатели должны быть при печати. Учитывая все эти вещи, мы подбираем концентрацию чернил и проводим их модификацию, чтобы динамика наночастиц, их взаимное отталкивание и притяжение не позволяли бы им сформировать хаотичное распределение, а способствовали бы параллельному расположению относительно друг друга», — объяснил один из авторов исследования.