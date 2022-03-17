В России научились перерабатывать кустарники в лекарства и косметику

В России научились перерабатывать кустарники в лекарства и косметикуДля этого используются особые растворители
Известно, что вороника (ягодный кустарник) обладает антиоксидантным эффектом. По этой причине экстракт из ягод этого растения может быть полезен при создании препаратов, косметических средств, биологически активных добавок и других продуктов. Для его получения учёные из Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева, Института проблем промышленной экологии Севера и Лаборатории медицинских и биологических технологий ФИЦ КНЦ РАН, Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ) РАН, Института химии Санкт-Петербургского государственного университета обратились к новой технологии. Результаты исследования были опубликованы в издании Biomass Conversion And Biorefinery.
Для того чтобы получить экстракт, специалисты применили глубокие эвтектические растворители. Подобные растворители имеют множество преимуществ. Они отличаются нетоксичностью, низкой стоимостью, биоразлагаемостью. Также считаются такие растворители экологически чистыми. Исследователи для создания растворителя смешали хлорида холина, лимонную, винную, малоновую и яблочную кислоту.
Далее учёные к растворителю добавили стебли и листья вороники, нагрели получившуюся смесь и отделили жидкую фазу. Кроме того, эта смесь подвергалась воздействию ультразвука. В результате был получен экстракт.
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