В России научились перерабатывать кустарники в лекарства и косметику

Для того чтобы получить экстракт, специалисты применили глубокие эвтектические растворители. Подобные растворители имеют множество преимуществ. Они отличаются нетоксичностью, низкой стоимостью, биоразлагаемостью. Также считаются такие растворители экологически чистыми. Исследователи для создания растворителя смешали хлорида холина, лимонную, винную, малоновую и яблочную кислоту.

Далее учёные к растворителю добавили стебли и листья вороники, нагрели получившуюся смесь и отделили жидкую фазу. Кроме того, эта смесь подвергалась воздействию ультразвука. В результате был получен экстракт.

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