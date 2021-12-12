В России научились собирать энергию от шагов пешеходов

Наука и технологии
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В России научились собирать энергию от шагов пешеходовМожно направлять её на освещение улиц
Учёные из Ивановской области разработали проект напольного покрытия из панелей, которые могут генерировать электроэнергию от шагов пешеходов. Эту энергию можно было бы использовать для освещения улиц, витрин и т.д.
Это напольное покрытие представляет собой панели толщиной не более 75 мм. Они состоят из пьезоэлектрического генератора и системы электропроводки. Если человек идёт по такому покрытию, энергия вырабатывается и преобразуется в электричество. Её можно либо сохранить в аккумуляторах, либо сразу направить на освещение улицы.
Покрытие изготовлено на базе высокопористой пьезокерамики, сделанной по специально разработанной технологии, увеличивающей её ресурс в 2,5 раза. Один шаг взрослого человека вырабатывает около 30 Ватт. Этого хватит для запитывания пяти светодиодных ламп.
Источник: Год Науки