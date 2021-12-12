В России научились собирать энергию от шагов пешеходов

Это напольное покрытие представляет собой панели толщиной не более 75 мм. Они состоят из пьезоэлектрического генератора и системы электропроводки. Если человек идёт по такому покрытию, энергия вырабатывается и преобразуется в электричество. Её можно либо сохранить в аккумуляторах, либо сразу направить на освещение улицы.

Покрытие изготовлено на базе высокопористой пьезокерамики, сделанной по специально разработанной технологии, увеличивающей её ресурс в 2,5 раза. Один шаг взрослого человека вырабатывает около 30 Ватт. Этого хватит для запитывания пяти светодиодных ламп.