В России научились создавать неотличимых от живых людей виртуальных докладчиков

Как сообщает Сбер, с помощью сервиса любой пользователь бесплатно может создать презентацию или видеоролик, в котором будут виртуальные персонажи. Пользователю нужно будет только задать желаемые параметры, а платформа сделает ролик сама. Люди смогут использовать уже готовые презентации классических форматов (например, PDF) для получения роликов.

Что касается виртуального персонажа, то ему можно выбрать внешний вид, голосовую модель — нейтральную, приветливую или деловую, добавить жестикуляцию, изображение или видео в качестве сопроводительного материала.

Опробовать новую платформу Visper можно по этой ссылке. Нужно будет лишь ввести адрес электронной почты.