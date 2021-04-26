Наука и технологии
Сегодня в 15:04
В России научились создавать неотличимых от живых людей виртуальных докладчиков
Можно переделать презентацию PDF в видео
Команда SberDevices запустила бета-версию онлайн-платформы для создания виртуальных персонажей Visper. Они почти неотличимы от людей и могут быть ведущими презентаций.
Как сообщает Сбер, с помощью сервиса любой пользователь бесплатно может создать презентацию или видеоролик, в котором будут виртуальные персонажи. Пользователю нужно будет только задать желаемые параметры, а платформа сделает ролик сама. Люди смогут использовать уже готовые презентации классических форматов (например, PDF) для получения роликов.
Что касается виртуального персонажа, то ему можно выбрать внешний вид, голосовую модель — нейтральную, приветливую или деловую, добавить жестикуляцию, изображение или видео в качестве сопроводительного материала.
Опробовать новую платформу Visper можно по этой ссылке. Нужно будет лишь ввести адрес электронной почты.