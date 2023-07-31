В России научились точнее предсказывать количество нефти в источнике задолго до начала бурения

В России научились точнее предсказывать количество нефти в источнике задолго до начала буренияС помощью анализа животных, живших на территории месторождения
Российские учёные придумали как точнее определять перспективность нефтяного месторождения, это снизит стоимость добычи нефти
Учёные из ГЕОХИ РАН представили новые геохимические индикаторы для определения степени зрелости гидротермальных нефтей. Это позволит более точно оценивать перспективы добычи нефти и лучше понимать её образование. Особое внимание учёные уделяют изучению биомаркеров — остатков живых организмов, которые помогают определить происхождение и возраст нефти.
Одним из объектов исследования стал вулкан Узон на Камчатке, известный как источник молодой нефти на Земле. С помощью газовой хромато-масс-спектрометрии учёные обнаружили новые биомаркеры в нефтепроявлениях этого места. Путём изучения их термической трансформации, исследователи разработали индикаторы, которые помогут определить степень зрелости гидротермальных нефтей.
Эти новые данные пригодятся не только для прогнозирования добычи нефти, но и для лучшего понимания процессов преобразования органических веществ в нефтяные углеводороды. Это важно для оценки перспективности разработки нефтегазовых месторождений и создания эффективных стратегий в области энергетики. Исследование было поддержано Минобрнауки РФ и может принести значимый вклад в развитие нефтяной индустрии.