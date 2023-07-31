В России научились точнее предсказывать количество нефти в источнике задолго до начала бурения

Учёные из ГЕОХИ РАН представили новые геохимические индикаторы для определения степени зрелости гидротермальных нефтей. Это позволит более точно оценивать перспективы добычи нефти и лучше понимать её образование. Особое внимание учёные уделяют изучению биомаркеров — остатков живых организмов, которые помогают определить происхождение и возраст нефти.

Одним из объектов исследования стал вулкан Узон на Камчатке, известный как источник молодой нефти на Земле. С помощью газовой хромато-масс-спектрометрии учёные обнаружили новые биомаркеры в нефтепроявлениях этого места. Путём изучения их термической трансформации, исследователи разработали индикаторы, которые помогут определить степень зрелости гидротермальных нефтей.

Эти новые данные пригодятся не только для прогнозирования добычи нефти, но и для лучшего понимания процессов преобразования органических веществ в нефтяные углеводороды. Это важно для оценки перспективности разработки нефтегазовых месторождений и создания эффективных стратегий в области энергетики. Исследование было поддержано Минобрнауки РФ и может принести значимый вклад в развитие нефтяной индустрии.