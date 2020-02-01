В России научились заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии в два метра

Сообщается, что КПД устройства не уступает обычным беспроводным зарядкам, функционирующим только на малых расстояниях. Как рассказали авторы разработки, современные беспроводные зарядные устройства работают по принципу передачи электричества с помощью магнитной индукции — от катушки заряжающей платформы к катушке в смартфоне. Российские исследователи же использовали явление магнитного резонанса, возникающего между частотами катушек, чтобы увеличить область эффективной работы.

Эксперты также рассказали, что от зарядного устройства такого типа не будет исходить прямой опасности для здоровья пользователей.

Сейчас изготовлены только прототипы устройства. Промышленный образец планируют выпустить через два года.