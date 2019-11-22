В России назвали число неисправных военных транспортников

Об этом газете «Красная звезда» сообщил командующий военно-транспортной авиации. По словам генерала, данный показатель был зафиксирован перед стратегическим командно-штабным учением «Центр-2019», а проходило оно в сентябре. Сообщается, что это стало лучшим достижением военно-транспортной авиации за последние годы.

Уменьшения количества неисправных транспортников удалось добиться с помощью обновления авиапарка и работы инженерно-технического состава.

«Лента.ру» также отмечает, что одной из важнейших задач госпрограммы перевооружения Вооружённых Сил (ВС) России является серийное производство военно-транспортного Ил-112. Первая его партия для Воздушно-космических сил (ВКС) России состоит из 35-37 аппаратов.