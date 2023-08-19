В России назвали главный недостаток F-16 в сравнении с российскими истребителями

В России назвали главный недостаток F-16 в сравнении с российскими истребителямиЭто манёвренность
Военный эксперт Виктор Литовкин назвал один из главных минусов американских истребителей F-16 в сравнении с российскими Су-30, Су-34, Су-35 и другими самолётами.
Полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что у F-16 проблемы с манёвренностью. Это однодвигательные самолёты, лишённые возможности сложных манёвров в воздухе. При этом у них более слабые, чем у российских истребителей, ракеты и локаторы.
Помимо этого, для эксплуатации F-16 нужна достаточно сложная инфраструктура: эти истребители нуждаются в оборудованных аэродромах и технико-эксплуатационных частях, где самолёты будут готовить к вылету и обслуживать после полёта. К этому добавляется и достаточно длительное обучение пилотов.
F-16 — старый самолёт, однодвигательный, у него нет возможности совершать сложные манёвры в воздухе. Его локаторы и ракеты гораздо слабее, чем у наших самолетов, начиная с Су-30, Су-34, Су-35 и так далее. Наши все самолёты имеют по два двигателя, есть отклоняемый вектор тяги, то есть наши самолёты практически могут крутиться на одном месте, поэтому они могут уклоняться от ракет благодаря своей высокой манёвренности. F-16 для того, чтобы совершить манёвр, надо прочертить полнеба. Так что F-16 могут поставить Украине, но их ждёт незавидная судьба.