В России назвали главный недостаток F-16 в сравнении с российскими истребителями

Полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что у F-16 проблемы с манёвренностью. Это однодвигательные самолёты, лишённые возможности сложных манёвров в воздухе. При этом у них более слабые, чем у российских истребителей, ракеты и локаторы.

Помимо этого, для эксплуатации F-16 нужна достаточно сложная инфраструктура: эти истребители нуждаются в оборудованных аэродромах и технико-эксплуатационных частях, где самолёты будут готовить к вылету и обслуживать после полёта. К этому добавляется и достаточно длительное обучение пилотов.