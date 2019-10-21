В России назвали истинную причину выхода США из договора о ликвидации ракет

По мнению генерала армии, реальной причиной принятия США такого решения стало желание сдержать Китай и Россию. Вашингтон подтолкнули восстановление оборонного потенциала нашей страны, растущая мощь КНР и расширение военно-технического сотрудничества между двумя державами.

Как говорит министр, «договор перестал соответствовать интересам США» на фоне всего вышеперечисленного. Генерал даже считает, что хоть Вашингтон и обвинял Москву в нарушениях положений ДРСМД, сам он «загодя готовился к его разрушению».

Это якобы подтверждает тот факт, что уже спустя 16 дней после прекращения действия договора, в США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.