В России назвали компании, которые заменят Apple и другие бренды

Как пишет «МК», с российского рынка ушли 58% западных компаний из разных сфер бизнеса. Манкевич утверждает, что первыми на отечественный рынок могут выйти индийские производители одежды Killer Jeans и поставщик товаров для дома Maspar. А в Волгограде в начале июля вместо итальянского Benetton уже откроется индийский дискаунтер Nagesh.

Манкевич также заявил, что место Apple в России могут занять ZTE, Xiaomi, BBK Electronics. Западные автомобили заменят китайские марки. Сам находящийся под жёсткими санкциями Иран тоже, как утверждается, станет партнёром России.