В России назвали необычные профессии будущего

Например, инженеров-биомедиков, нейроинформатиков и проектировщиков нейроинтерфейсов.

Глава Сбербанка уверен, что в современном мире технологии являются доминирующим фактором, определяющим и политику, и экономику, и социальную жизнь. Ключевой же технологией он назвал искусственный интеллект. Поэтому владеть ею должен каждый человек, чем бы он ни занимался.

Греф заявил, что простые специальности скоро будут исключены из списка профессий.

Напомним, недавно специалисты ВНИИ труда назвали группы профессий, которые первыми столкнутся с кризисом из-за внедрения новых технологий. Среди таких профессий оказались сотрудники банков, страховых, финансовых организаций, представители туриндустрии.