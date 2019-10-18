В России назвали нормой «чёрное небо» над Красноярском

По словам эксперта, всё дело в метеорологических условиях.

«Если взять европейский и азиатский город с одинаковым набором предприятий, то метеорологические условия рассеивания в силу климатических особенностей в азиатском городе раза в три хуже, чем в европейском. Поэтому в Красноярске, может быть, столько же выбрасывается, сколько и в каком-то европейском городе, допустим, в Краснодаре, но уровень загрязнения там будет в три раза выше», — рассказала специалист.

Она также назвала причину «чёрного неба» над Красноярском. Такой эффект образуется из-за использования местными электростанциями в качестве топлива угля. При его сжигании выбрасывается много аэрозольных примесей и соединений серы. Они иногда не рассеиваются, а повисают над городом.