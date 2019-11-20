В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.

Для того, чтобы корабли смогли перевозить оружие, они пройдут модернизацию. В ходе неё судна получат универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно запускать не только «Цирконы», но и ракеты «Калибр» и «Оникс».

Первый модернизированный корабль Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить в 2020 году, второй — в 2022.

Недавно издание Forbes написало, что американские системы вряд ли способны перехватить российскую «Циркон».