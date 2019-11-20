Наука и технологии
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В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»
Это будут корабль и подлодка
СМИ сообщили, какие корабли станут носителями российских перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон». Журналисты уже успели прозвать их супероружием.
Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Для того, чтобы корабли смогли перевозить оружие, они пройдут модернизацию. В ходе неё судна получат универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно запускать не только «Цирконы», но и ракеты «Калибр» и «Оникс».
Первый модернизированный корабль Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить в 2020 году, второй — в 2022.
Недавно издание Forbes написало, что американские системы вряд ли способны перехватить российскую «Циркон».