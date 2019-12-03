В России назвали профессии, которые исчезнут из-за компьютеризации

Эксперт считает, что под угрозой исчезновения находятся телефонист, телеграфист, почтальон, турагент, билетёр, стенографист, регулировщик дорожного движения, штурман, борт-инженер, борт-связист авиалайнера. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

При этом эксперт указал, что «не стоит воспринимать исчезновение ряда профессий как некий деструктивный фактор цифровизации, в результате которого много людей могут потерять работу». Он уверен, что эта ситуация даёт новые возможности.

Также эксперт заявил, что со временем исчезнет потребность в продавцах-кассирах, охранниках, бухгалтерах. Правда, пройзодёт это ещё не скоро. Все грядущие сокращения в этой сфере будут связаны с оптимизацией, а не с цифровизацией.