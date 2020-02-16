В России назвали «реальные угрозы» для НАТО

Глушко назвал наращивание сил НАТО на восточном фланге «абсолютно бессмысленным занятием». По его мнению, альянс продолжает «мини-холодную войну» вместо того, чтобы объединить с Россией усилия для борьбы с угрозами на юге.

Глушко считает, что европейским странам в объединении нужно пересмотреть подходы, которые якобы им навязывают США. Замглавы МИД отметил, что всё больше людей начинают понимать, что без России безопасность обеспечить нельзя. Поэтому НАТО надо находить пути взаимодействия со страной.