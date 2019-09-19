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В России назвали самое опасное для флота США оружие китайцев

Оно может уничтожить все корабли в считанные минуты
Российское издание «Звезда» сообщило, что у китайцев есть оружие, которое способно за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана все американские боевые корабли.

И фрегаты, и прибрежные корабли, и крейсеры, и даже авианосцы. Способна на это ракета средней дальности DF-21D, если снарядить её ядерной боеголовкой. Как пишет «Звезда», попадать точно в цель даже не нужно. Достаточно уронить снаряд в границах расчётной зоны поражения.

«Как говорят по-своему ироничные ракетчики, нам не нужен номер вашего дома — достаточно названия города. В нашем случае достаточно будет и квадрата на морской карте», — отмечает издание.

Так, ракета DF-21D позволит Китаю обеспечить полную защиту своих прибрежных районов.

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