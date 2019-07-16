В России назвали самую бракованную боевую технику НАТО

В первую очередь журналисты упомянули британский авианосец Queen Elizabeth. В нём постоянно происходят инциденты с затоплением отсеков. Кроме того, «РИА Новости» считает низким уровень кибербезопасности бортовых систем корабля.

Затем журналисты назвали истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Во-первых, стоимость его разработки превысила $55 миллиардов, а во-вторых все эти средства не покрыли около тысячи дефектов конструкции. Причём как минимум 111 неисправностей могут привести к гибели пилота или тяжёлой травме.

К категории проблемной техники отнесли также немецкую боевую машину пехоты «Пума». У неё наблюдаются проблемы с системами ночного видения, машина имеет избыточную боевую массу и уязвимость для противотанковых средств. Кроме того, одна такая машина обходится примерно в 9 миллионов евро.

Американские эсминцы-«невидимки» США Zumwalt журналисты назвали примером того, как непомерные амбиции привели к скромному результату. Эти боевые корабли не прошли испытаний.