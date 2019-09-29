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В России назвали самую мощную отечественную ракету против авианосцев США

Это не «Гранит»
Недавно китайские СМИ назвали российскую противокорабельную крылатую ракету «Гранит» «кошмаром» для американских авианосцев. Бывший командующий Балтийским флотом сегодня заявил, что у России есть более совершенная ракета.

Он говорил о ракете «Калибр». По словам адмирала, она быстрее и современнее, чем «Гранит». Кроме того, она не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

На днях стало известно, что в США провели испытательный запуск ракеты-мишени, имитирующей «Калибр».

Данные ракеты существуют в различных модификациях. Их можно устанавливать как на морские системы, так и на авиационные и сухопутные. При этом тактико-технические характеристики ракет семейства «Калибр», которые стоят на вооружении России, доподлинно неизвестны. Есть только разрозненная информация о дальности их полёта. Например, у «Калибра» морского базирования она равна 1400 км.

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