В России назвали самую мощную отечественную ракету против авианосцев США

Он говорил о ракете «Калибр». По словам адмирала, она быстрее и современнее, чем «Гранит». Кроме того, она не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

На днях стало известно, что в США провели испытательный запуск ракеты-мишени, имитирующей «Калибр».

Данные ракеты существуют в различных модификациях. Их можно устанавливать как на морские системы, так и на авиационные и сухопутные. При этом тактико-технические характеристики ракет семейства «Калибр», которые стоят на вооружении России, доподлинно неизвестны. Есть только разрозненная информация о дальности их полёта. Например, у «Калибра» морского базирования она равна 1400 км.