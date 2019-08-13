В России назвали самые популярные интернет-преступления

По словам представителя Генпрокуратуры, с января по июнь 2019 года было зарегистрировано 118 тысяч онлайн-преступлений. Однако большая их часть по своей сути ничем не отличается от тех, что совершаются в «реальном» мир. Речь, конечно, идёт о мошенничестве. На данный вид преступлений приходится более 60% всех случаев. Число мошеннических действий с каждым годом продолжает расти.

Также часты в киберпространстве кражи. Они занимают второе место после мошенничеств. И их количество с годами тоже растёт.

Что теряет популярность, так это интернет-пиратство. Количество таких преступлений снизилось более чем на 18% по сравнению с предыдущим годом. На 34% сократилось и число преступлений, связанных с использованием и распространением вредоносных программ.