В России назвали самые высокооплачиваемые специальности для удалённой работы

Об исследовании сервиса пишет издание Inc. Сообщается, что одну из самых высоких зарплат в удалённом режиме работы предлагают специалисту по реализации программного обеспечения, Wi-Fi и систем видеонаблюдения. Такой сотрудник может получать до 250 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, на хороший уровень оплаты труда могут претендовать переводчики с английского языка. За переводы аналитических отчётов, инструкций и обзоров фильмов им предлагают до 200 тысяч рублей.

Что касается IT-специалистов, то 150 тысяч рублей в месяц, например, может зарабатывать менеджер по продажам IT-сервисов для корпоративных клиентов.

На четвёртом месте рейтинга оказались системный администратор с вечерним графиком в компании по IPTV и инженер-проектировщик, способный разработать проектную документацию по объектам капитального ремонта и реставрации. Им обещают 100 тысяч рублей в месяц.