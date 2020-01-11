Наука и технологии
Сегодня 18:40
В России назвали слабое место космической отрасли
«Ахиллесову пяту»
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы она смогла выйти на серийное производство ракетной техники. Причины, по которым сейчас подобного не происходит, можно назвать слабым местом отрасли.
«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня», — отметил вице-премьер.
Борисов считает, что руководство Роскосмоса должно найти реальные пути оздоровления отрасли.
Нынешние проблемы вице-премьер связывает с неблагоприятной ситуацией в 1990-е годы. Тогда отрасли не хватало средств, руководящие лица увлеклись использованием западной элементной компонентной базы, что в условиях санкций привело к остановке работ.