В России назвали слабое место космической отрасли

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня», — отметил вице-премьер.

Борисов считает, что руководство Роскосмоса должно найти реальные пути оздоровления отрасли.

Нынешние проблемы вице-премьер связывает с неблагоприятной ситуацией в 1990-е годы. Тогда отрасли не хватало средств, руководящие лица увлеклись использованием западной элементной компонентной базы, что в условиях санкций привело к остановке работ.