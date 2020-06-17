В России назвали способ уничтожить 6000 американских ракет на подлёте к Москве

В материале ТАСС эксперт рассказывает, что уже сейчас для России актуальна угроза ракетного удара США. Вашингтон принял концепцию «Быстрого глобального удара», в рамках которой готов за считанные часы наносить точечные удары по любому региону мира гиперзвуковыми аппаратами и дозвуковыми крылатыми ракетами. При такой налёте могут быть задействованы до шести тысяч дозвуковых крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk.

Россия, по словам Литовкина, может ответить на это системой ПРО Москвы А-135. Сейчас она модернизирована, на ней обновлены вычислительные мощности, позволяющие быстрее реагировать. Также ещё с советского времени остались ядерные боевые части. Они могут остановить налёт с помощью встречного воздушного ядерного взрыва.