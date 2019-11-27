В России назвали сравнимое с C-400 зарубежное оружие

По его словам, конкурентом отечественной ЗРС является американский комплекс MIM-104 Patriot. Представитель «Ростеха» считает, что по тактико-техническим характеристикам С-400 превосходит аналог из США. Он также вспомнил другой американский комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Но тот «борется с баллистическими целями и в разы дороже, поэтому здесь мы снова получаем конкурентное преимущество».

Напомним, недавно представитель Пентагона заявил, что С-400, как и MIM-104 Patriot, не сможет справиться с атакой дронов. Речь об этом шла в связи с нападением на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.