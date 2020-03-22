В России назвали среднее время между заражением коронавирусом и появлением симптомов

Информацией поделился Роспотребнадзор, ссылаясь на исследование учёных Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса. Сообщается, что в среднем инкубационный период инфекции длится 5,1 дня. Вообще появления симптомов можно ожидать в течение 11,5 дней.

Исследователи проанализировали данные 181 пациента в Китае. Оказалось, что у 97,5% заболевших симптомы появились в течение указанного времени. По этой причине двухнедельный карантин можно назвать обоснованной мерой.

В Роспотребнадзоре отметили, что точная оценка инкубационного периода коронавирусной инфекции может помочь лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания. А это, в свою очередь, позволяет разрабатывать эффективные карантинные меры контроля.