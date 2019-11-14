В России назвали «срок годности» ядерного оружия

Эксперт также поделился своим мнением по поводу обеспечения гарантии ответного удара России. Конструктор считает, что единственным верным способом на сегодняшний день является «создание условий неопределённости положения ракетных комплексов». А реализовать это можно только с помощью мобильности.

Эксперт отметил, что России важно разрабатывать вооружения, которые гарантировали бы возможность нанесения ответного удара. «Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали», — добавил он.