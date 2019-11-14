Наука и технологии
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В России назвали «срок годности» ядерного оружия
Сколько оно ещё будет актуально?
Генеральный конструктор баллистической ракеты Р-30 «Булава-30» заявил журналистам, что ядерное оружие не потеряет своей актуальности до конца текущего века. Оно остаётся главным средством предотвращения новой мировой войны.
Эксперт также поделился своим мнением по поводу обеспечения гарантии ответного удара России. Конструктор считает, что единственным верным способом на сегодняшний день является «создание условий неопределённости положения ракетных комплексов». А реализовать это можно только с помощью мобильности.
Эксперт отметил, что России важно разрабатывать вооружения, которые гарантировали бы возможность нанесения ответного удара. «Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали», — добавил он.