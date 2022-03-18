В России назвали сроки блокировки YouTube

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют... Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать ещё на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не всё сразу», — цитирует слова источника издание.

Источник также предположил, что ограничения в отношении YouTube могут ввести уже сегодня.

Напомним, в России уже заблокированы Роскомнадзором Facebook и Instagram, а TikTok решил временно запретить россиянам постить ролики из-за российского закона о фейках. Площадка решила снизить все возможные риски.