В России назвали сроки окончания испытаний беспилотника-камикадзе «Калашникова»

Отмечается, что боеприпас KYB уже прошёл предварительные испытания. Партию беспилотников-камикадзе создали, и она проходит этап государственных испытаний. Также ведётся разработка экспортной версии дрона KYB-Э. Она тоже должна завершиться в 2021 году. Сообщается, что некоторые страны Ближнего Востока проявили интерес к беспилотнику, но о поставках говорить рано.

«Военное обозрение» рассказывает, что масса боевой части дрона-камикадзе равна 3 килограммам. Он может развивать максимальную скорость до 130 километров в час. Беспилотник может находиться в воздухе полчаса. Предназначение аппарата — поражение удалённых наземных целей. Размах его крыла составляет всего 95 см.