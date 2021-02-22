Наука и технологии
Сегодня в 15:05
В России назвали сроки окончания испытаний беспилотника-камикадзе «Калашникова»
Уже скоро
Концерн «Калашников» рассказал, когда планирует завершить государственные испытания беспилотника-камикадзе KYB. Этого можно ждать уже в 2021 году.
Отмечается, что боеприпас KYB уже прошёл предварительные испытания. Партию беспилотников-камикадзе создали, и она проходит этап государственных испытаний. Также ведётся разработка экспортной версии дрона KYB-Э. Она тоже должна завершиться в 2021 году. Сообщается, что некоторые страны Ближнего Востока проявили интерес к беспилотнику, но о поставках говорить рано.
«Военное обозрение» рассказывает, что масса боевой части дрона-камикадзе равна 3 килограммам. Он может развивать максимальную скорость до 130 километров в час. Беспилотник может находиться в воздухе полчаса. Предназначение аппарата — поражение удалённых наземных целей. Размах его крыла составляет всего 95 см.