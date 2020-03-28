Наука и технологии
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В России назвали сроки появления авиационного двигателя на базе мотора президентского автомобиля
«Кортеж»
В России назвали сроки появления авиационного двигателя на базе мотора президентского автомобиля проекта «Кортеж».
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин рассказал, что полноценный авиадвигатель на базе автомобильного мотора появится в России через четыре-пять лет. Это если успешно завершатся опытно-конструкторские работы.
Пока двигатель прошёл только наземные испытания. Они подтвердили техническую возможность адаптации автомобильного мотора для нужд авиации. Вообще цель проекта — ускорить создание двигателей для малой авиации. Кроме того, автодвигатели имеют более низкую себестоимость и являются крупносерийными.
В будущем созданный на основе двигателя «Кортежа» демонстратор АПД-500 испытают в термобарокамере и на экспериментальном летательном аппарате.