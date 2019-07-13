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В России назвали типичные случаи обмана несовершеннолетних на работе

Нарушают их права
Уже с 16 лет подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор и работать. До этого возраста договор может подписать только родитель или опекун. Недобросовестные работодатели часто нарушают трудовые права несовершеннолетних, пользуясь их малым опытом. Роструд рассказал, как именно это происходит чаще всего.

Типичными нарушения трудовых прав несовершеннолетних служба назвала нарушение срока расчёта при увольнении, привлечение подростков к сверхурочной работе и невключение в трудовой договор обязательных условий. Например, несовершеннолетних часто допускают к работе без инструктажа или медицинского осмотра, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, если они нужны.

Также в Роструде напомнили, что работодатель не имеет права устанавливать детям испытательный срок и привлекать их к работе с опасными условиями труда. Нельзя привлекать несовершеннолетних и к работе, которая может «вредить нравственному развитию или здоровью».

Для подростков от 16 до 18 лет количество рабочих часов должно не превышать 35 в неделю. Для детей младше 16 лет — 24 часов. На длительность смен также существуют ограничения.

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