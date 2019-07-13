В России назвали типичные случаи обмана несовершеннолетних на работе

Типичными нарушения трудовых прав несовершеннолетних служба назвала нарушение срока расчёта при увольнении, привлечение подростков к сверхурочной работе и невключение в трудовой договор обязательных условий. Например, несовершеннолетних часто допускают к работе без инструктажа или медицинского осмотра, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, если они нужны.

Также в Роструде напомнили, что работодатель не имеет права устанавливать детям испытательный срок и привлекать их к работе с опасными условиями труда. Нельзя привлекать несовершеннолетних и к работе, которая может «вредить нравственному развитию или здоровью».

Для подростков от 16 до 18 лет количество рабочих часов должно не превышать 35 в неделю. Для детей младше 16 лет — 24 часов. На длительность смен также существуют ограничения.